Inchiesta Doppia Curva nuovi sviluppi | la Curva Nord come copertura mafiosa! Le motivazioni della sentenza

L'inchiesta Doppia Curva svela nuovi sviluppi sulla presenza mafiosa nella Curva Nord del Milan, evidenziando il ruolo di copertura per attività illecite tra gli ultras. La sentenza recentemente emessa approfondisce le motivazioni che collegano i tifosi milanisti a interessi criminali, portando alla luce una realtà complessa e inquietante nel mondo dello sport e della criminalità organizzata.

© Internews24.com - Inchiesta Doppia Curva, nuovi sviluppi: la Curva Nord come “copertura mafiosa”! Le motivazioni della sentenza Inter News 24 sugli ultras meneghini. Emergono dettagli inquietanti dalle motivazioni della sentenza relativa al maxi blitz “ Doppia Curva “, l’operazione condotta da Polizia e Guardia di Finanza che nel settembre 2024 ha decapitato i vertici del tifo organizzato milanese. Secondo quanto scritto dalla GUP di Milano Rossana Mongiardo, la Curva Nord interista non rappresentava solo un luogo di aggregazione sportiva, ma fungeva da mero contesto materiale di copertura per attività illecite. Internews24.com Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inchiesta Doppia Curva, 10 anni a Beretta e Lucci Video Inchiesta Doppia Curva, 10 anni a Beretta e Lucci Video Inchiesta Doppia Curva, 10 anni a Beretta e Lucci Doppia Curva, le motivazioni delle condanne agli ultrà - La Curva Sud aveva un giro di affari legati allo stadio da «100 mila euro annui», al tifo organizzato nerazzurro è contestato «un rapporto di protezione di matrice mafiosa con l’avallo del clan di ... msn.com

Pagina 2 | “L’Inter agevolava gli ultrà”, spuntano i nomi: le motivazioni della sentenza Doppia Curva - Nelle quasi 300 pagine la gup parla di “sudditanza” verso la Curva Nord e indica ruoli e nomi interni al club: nessuno di loro, però, è finito indagato ... tuttosport.com

Il gip Angelo Zizzari ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 35enne e la 26enne finiti nei guai quattro giorni fa per detenzione ai fini di spaccio. L’episodio a Presicce-Acquarica e la doppia inchiesta. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.