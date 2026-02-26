abuso di alcol tra i minori una commissione speciale

Il Comune convocherà presto una commissione apposita per analizzare da vicino la questione legata all’abuso di alcol tra i minorenni in città. L’argomento è stato sollevato da un’interrogazione della consigliera Emanuela Arcaleni riguardo al preoccupante fenomeno dell’abuso di alcol tra i ragazzi specialmente in occasione di eventi con relativi accessi al pronto soccorso. L’assessore Benedetta Calagreti ha delineato un quadro dettagliato, confermando l’importanza sociale della tematica. I dati raccolti tramite gli accessi al pronto soccorso e ai laboratori di analisi della Usl nell’ultimo triennio evidenziano un trend che richiede massima... 🔗 Leggi su Lanazione.it

