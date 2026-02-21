scuote il bambino per farlo smettere di piangere e lo riduce allo stato vegetativo ad asti condannata mamma

Una madre di Asti ha scosso il proprio bambino nel tentativo di calmarlo, provocandogli gravi danni cerebrali. Il bambino, ora in condizioni critiche, è stato ricoverato in ospedale e collegato a un respiratore. L’episodio ha suscitato grande scalpore nella comunità locale. La donna è stata coinvolta in un procedimento legale, mentre le autorità hanno avviato approfondimenti sulle modalità dell’accaduto. La vicenda mette in luce i rischi delle azioni impulsive su bambini piccoli.

Lo aveva scosso per tentare di calmarlo, ma il figlio di 10 giorni di vita non si è più ripreso. Oggi il piccolo è ancora in vita grazie ai macchinari, ma è ridotto a uno stato vegetativo. È successo ad Asti, dove una mamma è stata condannata a due anni di reclusione con rito abbreviato per le lesioni procurate al bambino. I fatti risalgono al 2023. Aveva scosso il figlio per calmarlo I fatti risalgono alla notte tra il 5 e il 6 dicembre 2023. Una giovane madre di origini ungheresi, ospite insieme al figlio della comunità Il Mughetto di Castello d’Annone (Asti) dove era stata trasferita per sfuggire alle violenze del compagno, intorno alle ore 4 aveva dato da mangiare al bambino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

