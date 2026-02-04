59enne perseguitata e aggredita dall' ex compagno a Santa Maria Capua Vetere arrestato l' uomo

Una donna di 59 anni è stata aggredita e perseguitata dall’ex compagno a Santa Maria Capua Vetere. I Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione e hanno arrestato l’uomo. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite riportate. La situazione resta sotto controllo, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini.

Un arresto per aggressione e persecuzione: questo il bilancio di un intervento dei Carabinieri avvenuto la notte scorsa a Santa Maria Capua Vetere. Una donna di 59 anni è stata soccorsa dopo essere stata vittima di violenze e minacce da parte di un uomo con cui aveva avuto una relazione. L'azione dei militari ha permesso di fermare l'aggressore e di garantire assistenza immediata alla vittima. La donna in stato di choc a Santa Maria Capua Vetere Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri l'episodio si è verificato la notte scorsa nel centro cittadino di Santa Maria Capua Vetere.

