Gli ultimi sondaggi politici mostrano un calo di consensi per le destre in vista del referendum sulla giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. Le analisi indicano che alcuni errori di Nordio e altri esponenti della coalizione hanno contribuito a rafforzare il fronte del No. La situazione attuale evidenzia una tendenza negativa per le forze di governo, che devono affrontare un calo di fiducia tra gli elettori.

I sondaggi evidenziano che la continua crescita del No al referendum, anche a causa degli errori comunicativi delle destre. Il peggior nemico delle destre, in vista del referendum sulla giustizia, sono le destre stesse. Questo sembra essere il messaggio che emerge dopo la pubblicazione degli ultimi sondaggi in vista del voto del 22 e 23 marzo. In particolare, è la rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera a evidenziare il vantaggio del No sul Sì. Il primo dato che emerge è quello dell’affluenza, attualmente stimata al 42%. Il massimo raggiungibile, secondo il sondaggio, è un’affluenza al 49%. La certezza è che il No continua a crescere, complice sia la mobilitazione dell’opposizione che “alcuni eccessi comunicativi” del centrodestra, come sottolinea Nando Pagnoncelli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, l’autogol delle destre: gli errori di Nordio & C. spingono il No al referendum

Sondaggi politici, le destre in affanno e il campo largo si avvicina: in calo Fratelli d'Italia, Forza Italia e LegaI sondaggi evidenziano un momento di difficoltà per il centrodestra: il campo largo si avvicina con il calo di Fdi, Fi e Lega.

