Pedone investito da un'auto nel Milanese | 28enne gravissimo in ospedale

Un incidente si è verificato oggi a Bellinzago Lombardo, nel Milanese, poco dopo le 17.30. Un'auto guidata da una donna di 53 anni ha investito un uomo di 28 anni, che si trova in condizioni gravissime in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

L'incidente si è verificato oggi a Bellinzago Lombardo, nel Milanese, poco dopo le 17.30. Un'auto guidata da una donna di 53 anni avrebbe investito violentemente un ragazzo di 28.

