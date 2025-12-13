Incidente a Vimercate investito pedone | 78enne gravissimo in ospedale

Un grave incidente si è verificato oggi, 13 dicembre, a Vimercate, coinvolgendo un pedone di 78 anni residente a Bellusco. L'uomo è stato investito da un veicolo durante una manovra a bassa velocità nel parcheggio del centro commerciale Mega ed è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime.

