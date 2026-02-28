Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Gianni Morandi si è esibito sul palco dell’Ariston insieme al figlio Tredici Pietro, sorprendendo il pubblico. L’artista ha commentato che l’esperienza rimarrà impressa dentro di lui per sempre, lasciando intendere l’emozione provata in quel momento. La performance è avvenuta durante la serata dedicata alle cover, coinvolgendo i due in un'esibizione inaspettata.

Gianni Morandi a sorpresa si è esibito con il figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026. Nonostante il nome di Morandi circolasse da qualche ora, tanto che qualcuno aveva ipotizzato potesse essere lui il famigerato “ mister x ” annunciato in scaletta, la presenza del cantante non era ufficialmente prevista. Morandi ha cantato il suo brano, Vita, che Tredici Pietro, nome d’arte di Pietro Morandi, ha portato nella serata delle cover insieme a Galeffi, Fudasca & band. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandiofficial) Subito dopo l’esibizione, particolarmente apprezzata sui social, Gianni Morandi ha scritto sul suo profilo Instagram condividendo la sua emozione per essersi esibito sul palco dell’Ariston insieme al figlio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, Gianni Morandi a sorpresa sul palco dell’Ariston con il figlio Tredici Pietro: “È stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre”

