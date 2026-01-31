Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con Uomo che cade Nella serata cover porta Vita con Galeffi Fudasca & band

Tredici Pietro sale sul palco dell’Ariston per la sua prima volta al Festival di Sanremo. Con “Uomo che cade” dimostra di aver trovato una sua voce più matura, senza perdersi però il suo stile unico tra rap, cantautorato e urban. Durante la serata cover, canta “Vita” con Galeffi, Fudasca e la band, portando in scena un’esibizione che già fa parlare di sé.

Per la prima volta in gara alla 76ª Festival di Sanremo, **Tredici Pietro approda sul palco del **Teatro Ariston con “Uomo che cade”, brano che segna un nuovo snodo nel suo percorso: più definito, più consapevole, eppure fedelissimo a quella cifra crossover che da sempre lo distingue, tra rap, scrittura cantautorale e sensibilità urban contemporanea. E c’è un altro tassello importante nella sua settimana sanremese: nella serata di venerdì dedicata alle cover, Tredici Pietro interpreterà “Vita” di **Lucio Dalla e **Gianni Morandi, accompagnato da **Galeffi, **Fudasca & band. Un incontro tra amici e artisti con cui l’artista ha condiviso palco e studio, fino ad arrivare insieme alla serata più “di cuore” del Festival, quella in cui le scelte raccontano davvero chi sei. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Tredici Pietro, rapper e cantautore emergente della scena italiana, partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Uomo che cade”.

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, in gara a Sanremo 2026 - La volta buona 09/12/2025

