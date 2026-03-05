Sofia Goggia verso la Val di Fassa | Fa vibrare gli sci difficile gestire senza spingere troppo

Sofia Goggia ha terminato all’ottavo posto la seconda prova cronometrata della discesa libera in Val di Fassa, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Durante la prova, ha commentato che la discesa fa vibrare gli sci e che è difficile gestirla senza spingere troppo. La competizione si è svolta sulle piste della valle, attirando numerosi appassionati e atleti.

Sofia Goggia ha concluso all’ottavo posto la seconda prova cronometrata della discesa libera della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, reduce dalla vittoria nel superG di Soldeu, ha accusato un ritardo di 67 centesimi dall’austriaca Nina Ortlieb e si prepara con grande ottimismo verso l’intenso fine settimana, che propone due discese libere e un superG. L’azzurra è pienamente in lotta per la conquista delle due Sfere di Cristallo: in superG si trova al comando e potrebbe già alzare al cielo il trofeo in terra dolomitica, in discesa libera è invece all’inseguimento della statunitense Lindsey Vonn e delle tedesche Emma Aicher e Kira Weidle, con tutte le carte in regola per accorciare le distanze sulla pista La VolatA del Passo San Pellegrino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Goggia verso la Val di Fassa: “Fa vibrare gli sci, difficile gestire senza spingere troppo” Diretta sci alpino: Sofia Goggia in pista per la discesa di Val di FassaUn fine settimana ricco di adrenalina e sfide di alto livello si sta svolgendo sulle piste italiane, con la prima prova di discesa libera femminile... LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: torna Sofia GoggiaBuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Val di Fassa, valevole per la... Approfondimenti e contenuti su Sofia Goggia. Temi più discussi: Soldeu: Sofia Goggia trionfa nel secondo super-G e centra il 28° successo in Coppa del Mondo; FULMINE GOGGIA A SOLDEU! SOFIA SI PRENDE IL SECONDO SG ED E’ SEMPRE LEADER, 5/A PIROVANO; Dove vedere la discesa libera femminile con Sofia Goggia (e senza Brignone) a Soldeu; Sci, Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu: è il secondo successo in stagione. A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda prova discesa Val di Fassa 2026: n. di pettorale, tv, streamingGiovedì 5 marzo (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del ... oasport.it Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di superG in Val di Fassa se… Le possibili combinazioniSofia Goggia ha rafforzato il primo posto nella classifica della Coppa del Mondo di superG grazie alla vittoria conseguita a Soldeu: dopo non essere ... oasport.it Sofia Goggia non forza troppo la mano nella prima prova della Discesa Libera di San Pellegrino. - facebook.com facebook La gioia e la concentrazione di Sofia Goggia dopo la vittoria nel SuperG di Soldeu #SciAlpino #WinterSport #Goggia #Soldeu x.com