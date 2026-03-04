Diretta sci alpino | Sofia Goggia in pista per la discesa di Val di Fassa

Sofia Goggia è in pista a Val di Fassa per la discesa libera femminile, evento di questa giornata. La gara si svolge in un fine settimana caratterizzato da alte performance e competizioni intense. La discesa, che coinvolge diverse atlete, si sta svolgendo sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori, pronti a seguire ogni momento della competizione.

Un fine settimana ricco di adrenalina e sfide di alto livello si sta svolgendo sulle piste italiane, con la prima prova di discesa libera femminile valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. L'evento rappresenta l'occasione per le migliori atlete di confrontarsi in un contesto di grande prestigio, con l'obiettivo di conquistare punti fondamentali e avvicinarsi alla vittoria generale. Il percorso di gara si estende su tre intensi giorni. Venerdì alle 11:30 è prevista la prima discesa libera, seguita dalla seconda il sabato alle ore 10:45. La competizione si conclude domenica 8 marzo con il secondo SuperG, sempre alle 10:45, offrendo una conclusione avvincente alla serie di sfide veloci in Italia. Sofia Goggia consolida il pettorale rosso e punta la Coppa di specialità, Laura Pirovano si candida come protagonista del finale di stagione, Federica Brignone decide di fermarsi. Queste le tre notizie che ci portiamo in Italia per il weekend in Val di Fassa.