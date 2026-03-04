Diretta sci alpino | Sofia Goggia in pista per la discesa di Val di Fassa

Sofia Goggia è in pista a Val di Fassa per la discesa libera femminile, evento di questa giornata. La gara si svolge in un fine settimana caratterizzato da alte performance e competizioni intense. La discesa, che coinvolge diverse atlete, si sta svolgendo sotto gli occhi di appassionati e addetti ai lavori, pronti a seguire ogni momento della competizione.

Un fine settimana ricco di adrenalina e sfide di alto livello si sta svolgendo sulle piste italiane, con la prima prova di discesa libera femminile valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. L’evento rappresenta l’occasione per le migliori atlete di confrontarsi in un contesto di grande prestigio, con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali e avvicinarsi alla vittoria generale. Il percorso di gara si estende su tre intensi giorni. Venerdì alle 11:30 è prevista la prima discesa libera, seguita dalla seconda il sabato alle ore 10:45. La competizione si conclude domenica 8 marzo con il secondo SuperG, sempre alle 10:45, offrendo una conclusione avvincente alla serie di sfide veloci in Italia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

