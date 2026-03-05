Giovedì 26 febbraio, l’Assemblea dei soci della Società della Salute della Valdinievole ha approvato all’unanimità il Piano integrato di salute triennale, che include misure di prevenzione e cura. La decisione si inserisce nel contesto del nuovo Piano socio sanitario regionale per il periodo 2024-2026, completando così il percorso partecipativo avviato per la sua definizione.

Si è chiuso giovedì 26 febbraio con l’approvazione unanime dell’Assemblea dei soci della Società della Salute della Valdinievole il percorso partecipativo per la realizzazione del Piano integrato di salute triennale, nell’ambito del nuovo Piano socio sanitario regionale 2024 – 2026. Sindaci e assessori degli undici Comuni consorziati della Valdinievole, Azienda Usl Toscana Centro, rappresentanti degli organismi di partecipazione, hanno espresso apprezzamento per il risultato finale, frutto di un ampio confronto della SdS con professionisti dei servizi pubblici nel settore sanitario, sociosanitario e sociale, portatori d’interesse e Terzo settore oltre agli stessi Comuni singolarmente intesi, come confermato dalle due giornate di lavoro che si sono svolte alla Dogana di Ponte Buggianese, il 5 e il 19 del mese di febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Società della Salute. Aprovato il piano: "Prevenzione e cura"

Leggi anche: Società della Salute, nuovo Piano integrato: priorità e strategie

Obesità, la Regione Abruzzo verso un nuovo piano di prevenzione e cura: nasce il tavolo tecnicoL’Abruzzo punta a diventare un esempio a livello nazionale nella gestione dell’obesità, con percorsi di cura strutturati, accessibili e continuativi...

Contenuti utili per approfondire Società della Salute.

Temi più discussi: Salute, inclusione e contrasto alle fragilità: la strategia della SdS Alta Val di Cecina Valdera per il 2026; Società della Salute. Aprovato il piano: Prevenzione e cura; Società della Salute Valli Etrusche, approvato il nuovo Piano Integrato di Salute; Case di comunità della Lunigiana: la Sds lancia un avviso pubblico per il coinvolgimento del Terzo settore.

Via libera della Società della Salute al Piano integrato: ora via al processo di co-programmazioneSi è chiuso con l’approvazione unanime dell’assemblea dei soci della Società della Salute della Valdinievole il percorso partecipativo per la realizzazione del Piano integrato di salute triennale, ... valdinievoleoggi.it

Approvato il bilancio di previsione 2026 a Montopoli in Val d’ArnoServizi confermati e attenzione al sociale: oltre 600mila euro alla Società della Salute e nuovi investimenti su scuole e lavori pubblici ... gonews.it

Torna la , grande evento della Società della Salute, Comune di Firenze e Azienda Sanitaria USL Toscana Centro e coordinato da ARCAT Toscana, Uisp Firenze e Promozione della Salute. Appuntamento presso il Mand - facebook.com facebook