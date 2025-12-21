Società della Salute nuovo Piano integrato | priorità e strategie

L’assemblea dei soci della Società della Salute Senese ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo strategico per il nuovo Piano integrato di salute (Pis). Questo documento stabilisce le priorità e gli interventi da realizzare nei prossimi anni, segnando l’avvio della fase operativa della programmazione. La definizione di un piano condiviso rappresenta un passo importante per il miglioramento dei servizi e della qualità assistenziale sul territorio.

Al via la fase operativa della programmazione della Società della Salute Senese. L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo strategico per la definizione del nuovo Piano integrato di salute (Pis), che definisce priorità e interventi da realizzare nei prossimi anni. "L’avvio del percorso per il nuovo Piano integrato di salute è un passaggio fondamentale per garantire una programmazione aderente ai bisogni delle comunità locali – spiega la direttrice dei servizi sociali della Asl Toscana sud est Patrizia Castellucci –. Questo ci permette di condividere priorità, risorse e visione con gli enti del territorio del Senese, per rafforzare le risposte integrate tra sociale e sanitario che già oggi vengono messe in atto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

