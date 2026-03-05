Snam 2025 | utili in salita 14 miliardi per il futuro

Il 5 marzo 2026, Snam ha pubblicato i risultati dell’esercizio 2025, evidenziando un aumento degli utili rispetto all’anno precedente. La società ha registrato ricavi regolati provenienti dalle infrastrutture del gas, contribuendo alla crescita complessiva. Per il futuro, sono stati programmati investimenti per un ammontare di circa 14 miliardi di euro.

Il 5 marzo 2026, Snam ha reso pubblici i risultati dell’esercizio 2025, confermando un andamento positivo trainato dai ricavi regolati delle infrastrutture gas. La società ha proposto un dividendo totale di 0,3021 euro per azione, di cui 0,1813 euro rappresentano il saldo da distribuire dopo l’acconto già erogato a gennaio. L’utile netto adjusted è salito del 10,3% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 1,42 miliardi di euro, mentre l’EBITDA adjusted si è attestato su 2,97 miliardi con una crescita del 7,8%. Parallelamente alla pubblicazione dei conti, il management ha svelato il piano strategico che copre il periodo dal 2026 al 2030, prevedendo investimenti complessivi pari a 14 miliardi di euro per la trasformazione del sistema energetico. 🔗 Leggi su Ameve.eu Poste Italiane chiude il 2025 con ricavi e utili record: oltre 2 miliardi di profittoIl 2025 si chiude con numeri senza precedenti per Poste Italiane, che registra ricavi pari a 13,1 miliardi di euro, in crescita del 4,2% rispetto al... Unicredit, chiuso il 2025 con utili record. Ai soci 30 miliardi nei prossimi 3 anniUniCredit chiude il 2025 con utili da record, raggiungendo i 10,6 miliardi di euro, e proietta una crescita continua nei prossimi anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Snam 2025 utili in salita 14 miliardi.... Temi più discussi: Snam, ricavi oltre 3,88 miliardi nel 2025, utile +10,3%; Snam: utile 2025 a 1,42 mld (+10,3%), cedola di 0,3021 euro (+4%) (RCO); Snam chiude il 2025 sopra la guidance e alza il dividendo: rende più del Btp. Investimenti per 14 miliardi al 2030; Snam rafforza i conti e punta su 14 miliardi di investimenti. Snam: utile 2025 a 1,42 mld (+10,3%), cedola di 0,3021 euro (+4%) (RCO)Investimenti per 2.758 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mar - Snam chiude il 2025 con un utile netto adjusted pari a 1.422 milioni ... ilsole24ore.com Snam, ricavi oltre 3,88 miliardi nel 2025, utile +10,3%Snam chiude il 2025 con ricavi in crescita dell'8,9% a più di 3,88 miliardi e un margine operativo lordo in progresso del 7,8% a 2,97 miliardi. Balza del 10,3% a oltre 1,42 miliardi l'utile netto, men ... ansa.it Scornajenchi, 'Snam rafforzerà le infrastrutture strategiche'. Gestione proattiva delle partecipate, leva su innovazione e sostenibilità #ANSA x.com Ieri vertice a Palazzo Chigi con Eni e Snam per parlare di energia. Il governo spera che Trump non chieda l’utilizzo di Sigonella. - facebook.com facebook