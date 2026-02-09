Unicredit chiuso il 2025 con utili record Ai soci 30 miliardi nei prossimi 3 anni

UniCredit ha chiuso il 2025 con un utile storico di 10,6 miliardi di euro. La banca ha annunciato che distribuirà ai soci circa 30 miliardi di euro nei prossimi tre anni, confermando una forte volontà di consolidare la propria posizione e di premiare gli investitori.

UniCredit chiude il 2025 con utili da record, raggiungendo i 10,6 miliardi di euro, e proietta una crescita continua nei prossimi anni. L'istituto guidato da Andrea Orcel prevede di distribuire ai soci circa 30 miliardi di euro nei prossimi tre anni, confermando una solida traiettoria di redditività e generazione di capitale. Milano, 9 febbraio 2026 – UniCredit ha archiviato il 2025 con risultati che superano le aspettative, segnando un utile netto di 10,6 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto all'anno precedente. Un dato che consolida la posizione del gruppo come uno dei principali attori del panorama finanziario italiano ed europeo.

