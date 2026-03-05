Snam | 129 milioni per il controllo totale del rigassificatore

Il 5 marzo 2026 Snam ha concluso l’acquisizione completa del rigassificatore nel porto di Livorno, per un investimento di 129 milioni di euro. L’operazione permette all’azienda di assumere il controllo totale della struttura, che ora rientra nella sua proprietà. La società ha annunciato di aver portato a termine tutte le pratiche necessarie per questa acquisizione senza rivelare ulteriori dettagli.

Il 5 marzo 2026 segna una data di svolta per il porto di Livorno, dove Snam ha completato l'acquisizione totale del rigassificatore locale. L'operazione, valutata a 129 milioni di euro, porta la società al possesso al cento percento dell'impianto strategico situato nella città toscana. Questa mossa non è un semplice acquisto immobiliare o industriale, ma rappresenta un consolidamento del controllo energetico in una delle zone portuali più storiche d'Italia. La decisione cade in un momento cruciale per il sistema energetico nazionale e regionale. Il valore della transazione, pari a 129 milioni, sottolinea l'importanza strategica che l'impianto riveste per la sicurezza degli approvvigionamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

