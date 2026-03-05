Smentita dalla Francia | Parigi non ha concesso agli Stati Uniti l’uso delle sue basi in Medio Oriente

La Francia ha chiarito di non aver concesso agli Stati Uniti l’uso delle sue basi in Medio Oriente. Nonostante ciò, alcuni velivoli di supporto operativo statunitensi, e non jet da combattimento, sono stati ammessi nella base di Istres. La precisazione è arrivata in risposta a notizie precedenti che suggerivano un coinvolgimento più ampio delle forze francesi nella regione. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alla presenza militare.

Lo ha chiarito lo Stato Maggiore delle Forze Armate transalpine. Macron intanto parla con Meloni «in uno spirito di solidarietà europea». La Francia non ospiterà aerei americani nelle sue basi in Medio Oriente. Tuttavia alcuni velivoli statunitensi da supporto operativo, e non jet da combattimento, «sono stati accettati nella base di Istres». Lo ha chiarito lo Stato Maggiore delle Forze Armate francesi, smentendo la notizia del semaforo verde di Parigi a Washington per l'uso delle sue basi e parlando di «procedura di routine nel quadro della Nato». Il portavoce del Capo di Stato Maggiore della Difesa ha inoltre spiegato a France Info: «Dato...