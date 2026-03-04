La Spagna nega agli Stati Uniti l’uso delle sue basi militare per le operazioni contro l’Iran
La Spagna ha deciso di negare agli Stati Uniti l’accesso alle sue basi militari per condurre operazioni contro l’Iran. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La notizia riguarda direttamente le relazioni tra i due paesi e il ruolo delle basi militari nel Mediterraneo. Il tema sarà approfondito nel nuovo episodio del podcast di Fanpage.it, disponibile alle 18.00.
La Spagna ha negato agli Stati Uniti l’uso delle basi per l’Iran, Trump è neroLa Spagna ha negato agli Stati Uniti l’uso delle basi di Rota e Morón nell’offensiva contro l’Iran.
Il caso Spagna (paese Nato): non concede agli Usa le basi per l’attacco all’Iran, Trump minaccia l’embargoLa Spagna ha deciso di respingere ogni sostegno militare all’operazione degli Stati Uniti e Israele contro l’Iran e si è smarcata dalla linea di Francia, Germania e Regno Unito, che hanno aperto ad ... blitzquotidiano.it
