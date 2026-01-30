Canone Rai 2026 chi può ancora chiedere l'esonero e entro quando | le scadenze per evitare il pagamento

Il 2026 si avvicina e con esso le scadenze per il pagamento del canone Rai. Non tutti devono versare i 90 euro: ci sono persone, come gli over 75, che possono chiedere l’esonero. Chi possiede un televisore e rientra nei requisiti ha ancora qualche settimana di tempo per fare domanda e evitare di pagare. Le istruzioni sono chiare: bisogna rispettare le scadenze per non rischiare sanzioni o more.

Non tutti sono obbligati a pagare il canone Rai, la tassa da 90 euro per chi possiede un apparecchio televisivo: ci sono alcune categorie esentate, come gli over 75. Chi non possiede una tv ha tempo fino al prossimo 2 febbraio per presentare la dichiarazione sostituiva e ottenere l'esonero per tutto il 2026.

