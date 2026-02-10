Fiumicino bando per le agevolazioni Tari 2026 | requisiti Isee scadenze e come fare domanda

Il Comune di Fiumicino ha aperto le domande per le agevolazioni sulla Tari 2026. I cittadini interessati devono rispettare alcuni requisiti, come l’Isee, e presentare la domanda entro le scadenze stabilite. La procedura è semplice e immediata, e l’obiettivo è aiutare le famiglie più in difficoltà a pagare meno la tassa sui rifiuti.

Fiumicino, 10 febbraio 2026 – Il Comune di Fiumicino ha approvato il bando per le agevolazioni TA.RI. 2026 a favore delle utenze domestiche. Il provvedimento prevede tre diverse tipologie di agevolazione, ciascuna legata a specifici requisiti e a una soglia ISEE. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 16 marzo 2026. Chi può richiedere le agevolazioni: requisiti e soglie ISEE. Sono previste agevolazioni per: famiglie residenti con almeno un componente con disabilità grave o non autosufficienza, con ISEE fino a 25.000 euro;. nuclei familiari residenti composti da soggetti che abbiano compiuto 65 anni, con ISEE fino a 20.

