Sinner Alcaraz e il braccialetto proibito | a cosa serve e perché gli atleti top lo usano

Durante gli Australian Open, Sinner e Alcaraz si sono trovati a dover rimuovere il braccialetto Whoop, un dispositivo smart utilizzato da molti atleti di alto livello. Questo strumento monitora parametri come sonno, recupero e prestazioni fisiche, contribuendo alla gestione ottimale dell’allenamento. In questa introduzione spiegheremo a cosa serve realmente il braccialetto, perché è così diffuso tra i professionisti e le ragioni del suo divieto durante le competizioni ufficiali.

A Jannik Sinner, durante il derby italiano con Darderi, è stato chiesto di togliere un dispositivo indossabile, un braccialetto. E il perché lo ha spiegato lo stesso numero due al mondo: "Ci sono alcuni dati che vorremmo monitorare in campo, non per la partita in diretta, ma più per quello che si può vedere dopo la partita - ha detto -. Vorremmo usare questi dati anche durante gli allenamenti, perché da lì si può vedere la frequenza cardiaca e quante calorie si bruciano, tutte queste cose. L'arbitro mi ha chiesto subito se fosse il tracker e ho detto di sì, poi mi ha chiesto di toglierlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

