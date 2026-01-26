Durante gli Australian Open, Carlos Alcaraz ha dovuto rimuovere il braccialetto Whoop, un dispositivo indossabile che monitora sonno, recupero e prestazioni atletiche. Questo strumento, molto apprezzato tra gli atleti di alto livello, fornisce dati utili per ottimizzare l’allenamento e la salute. In questa guida, spiegheremo a cosa serve il braccialetto proibito e perché molti sportivi di élite lo utilizzano quotidianamente.

Durante il match degli ottavi degli Australian Open contro Tommy Paul, vinto in tre set, Carlos Alcaraz è stato invitato dalla giudice di sedia Marija Cicak a togliersi un dispositivo indossabile nascosto sotto il polsino destro. Un gesto rapido, senza proteste, che ha però attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Il regolamento dei tornei limita infatti l’uso di strumenti potenzialmente in grado di trasmettere dati all’esterno, per evitare comunicazioni o forme indirette di coaching. In quel momento, un oggetto discreto si è trasformato in una notizia. E ha acceso un dibattito più ampio sul rapporto tra tecnologia e sport di alto livello mai così attuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz e il braccialetto proibito: a cosa serve e perché gli atleti top lo usano

Alcaraz costretto dall’arbitro a togliere un braccialetto, che teneva nascosto: perché è proibitoPrima degli ottavi di finale contro Tommy Paul, Carlos Alcaraz è stato invitato dall’arbitro a rimuovere un braccialetto, poiché vietato durante le competizioni del Grande Slam.

Australian Open, Alcaraz con un braccialetto proibito: cos’è Whoop e perché ha dovuto toglierloDurante gli Australian Open, il tennista Carlos Alcaraz ha dovuto rimuovere un braccialetto durante la partita contro Tommy Paul.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Whoop, cos’è il braccialetto che Alcaraz è stato costretto a togliere e perché è vietato; Cos'è quel misterioso braccialetto che Alcaraz ha dovuto togliere prima del match; Alcaraz fermato dall'arbitro: 'Devi togliere quel braccialetto'; Alcaraz costretto a togliersi il braccialetto smart. In cosa consiste.

Dopo Alcaraz, anche a Sinner fanno rimuovere il Whoop: cos'è il braccialetto che 'infastidisce' l'arbitroPrima dell'inizio del secondo derby italiano degli Australian Open, anche il numero 2 del ranking Atp è stato costretto a togliere un semplice sensore ... corrieredellosport.it

Australian Open, Alcaraz con un braccialetto proibito: cos’è Whoop e perché ha dovuto toglierloCarlos Alcaraz ha dovuto rimuovere il braccialetto Whoop durante un match degli Australian Open perché le regole del tennis lo proibiscono ... quifinanza.it

Dopo #Alcaraz, anche a #Sinner fanno rimuovere il Whoop: cos'è il braccialetto che 'infastidisce' l'arbitro x.com

Spazio Tennis. . In queste ore si parla tanto del braccialetto ‘Whoop’ che Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz hanno dovuto togliere prima dell’inizio dei rispettivi incontri a Melbourne. Abbiamo fatto chiarezza con Lorenzo Ercoli #SpazioTennis #tennis - facebook.com facebook