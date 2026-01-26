Alcaraz e il braccialetto proibito | a cosa serve e perché gli atleti top lo usano

Da gazzetta.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Australian Open, Carlos Alcaraz ha dovuto rimuovere il braccialetto Whoop, un dispositivo indossabile che monitora sonno, recupero e prestazioni atletiche. Questo strumento, molto apprezzato tra gli atleti di alto livello, fornisce dati utili per ottimizzare l’allenamento e la salute. In questa guida, spiegheremo a cosa serve il braccialetto proibito e perché molti sportivi di élite lo utilizzano quotidianamente.

Durante il match degli ottavi degli Australian Open contro Tommy Paul, vinto in tre set, Carlos Alcaraz è stato invitato dalla giudice di sedia Marija Cicak a togliersi un dispositivo indossabile nascosto sotto il polsino destro. Un gesto rapido, senza proteste, che ha però attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. Il regolamento dei tornei limita infatti l’uso di strumenti potenzialmente in grado di trasmettere dati all’esterno, per evitare comunicazioni o forme indirette di coaching. In quel momento, un oggetto discreto si è trasformato in una notizia. E ha acceso un dibattito più ampio sul rapporto tra tecnologia e sport di alto livello mai così attuale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

alcaraz e il braccialetto proibito a cosa serve e perch233 gli atleti top lo usano

© Gazzetta.it - Alcaraz e il braccialetto proibito: a cosa serve e perché gli atleti top lo usano

Alcaraz costretto dall’arbitro a togliere un braccialetto, che teneva nascosto: perché è proibitoPrima degli ottavi di finale contro Tommy Paul, Carlos Alcaraz è stato invitato dall’arbitro a rimuovere un braccialetto, poiché vietato durante le competizioni del Grande Slam.

Australian Open, Alcaraz con un braccialetto proibito: cos’è Whoop e perché ha dovuto toglierloDurante gli Australian Open, il tennista Carlos Alcaraz ha dovuto rimuovere un braccialetto durante la partita contro Tommy Paul.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Whoop, cos’è il braccialetto che Alcaraz è stato costretto a togliere e perché è vietato; Cos'è quel misterioso braccialetto che Alcaraz ha dovuto togliere prima del match; Alcaraz fermato dall'arbitro: 'Devi togliere quel braccialetto'; Alcaraz costretto a togliersi il braccialetto smart. In cosa consiste.

alcaraz e il braccialettoDopo Alcaraz, anche a Sinner fanno rimuovere il Whoop: cos'è il braccialetto che 'infastidisce' l'arbitroPrima dell'inizio del secondo derby italiano degli Australian Open, anche il numero 2 del ranking Atp è stato costretto a togliere un semplice sensore ... corrieredellosport.it

alcaraz e il braccialettoAustralian Open, Alcaraz con un braccialetto proibito: cos’è Whoop e perché ha dovuto toglierloCarlos Alcaraz ha dovuto rimuovere il braccialetto Whoop durante un match degli Australian Open perché le regole del tennis lo proibiscono ... quifinanza.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.