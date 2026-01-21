Cittadini fragili o con disabilità nel 2025 sono state 57 le persone inserite in percorsi formativi e tirocini

Nel 2025, 57 cittadini fragili o con disabilità hanno partecipato a percorsi formativi e tirocini, evidenziando l’impegno per l’inclusione e il supporto alle persone in situazione di vulnerabilità. La ricerca di un’occupazione rappresenta una delle principali esigenze espresse dagli utenti negli sportelli comunali, sottolineando l’importanza di servizi dedicati e di un’attenzione costante alle fragilità sociali.

La ricerca di lavoro è tra le esigenze che ricorrono con frequenza quando i cittadini accedono agli sportelli comunali. Esigenza sempre più rappresentata nei recenti anni di crisi economica, in cui l'Ente pubblico è stato per le persone uno dei punti di riferimento per cercare le soluzioni al più.

