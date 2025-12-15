Primo congresso per il Partito Liberaldemocratico di Forlì-Cesena | Di Placido eletto segretario

Sabato scorso si è svolto il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico di Forlì-Cesena, un momento di fondamentale importanza per l'organizzazione locale. Durante l'evento, è stato eletto il nuovo segretario, segnando un passo importante nella definizione della presenza e dell'identità del partito nella provincia.

Il Partito Liberaldemocratico di Forlì-Cesena ha tenuto sabato scorso il suo primo congresso provinciale, segnando la strutturazione ufficiale del partito sul territorio. L'assemblea ha eletto Luigi Di Placido segretario provinciale e ha nominato il Direttivo composto da Annalia Bianchi, Paolo.

