Primo congresso per il Partito Liberaldemocratico di Forlì-Cesena | Di Placido eletto segretario

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato scorso si è svolto il primo congresso provinciale del Partito Liberaldemocratico di Forlì-Cesena, un momento di fondamentale importanza per l'organizzazione locale. Durante l'evento, è stato eletto il nuovo segretario, segnando un passo importante nella definizione della presenza e dell'identità del partito nella provincia.

primo congresso per il partito liberaldemocratico di forl236 cesena di placido eletto segretario

© Cesenatoday.it - Primo congresso per il Partito Liberaldemocratico di Forlì-Cesena: Di Placido eletto segretario

Il Partito Liberaldemocratico di Forlì-Cesena ha tenuto sabato scorso il suo primo congresso provinciale, segnando la strutturazione ufficiale del partito sul territorio. L'assemblea ha eletto Luigi Di Placido segretario provinciale e ha nominato il Direttivo composto da Annalia Bianchi, Paolo. Cesenatoday.it

IL PRIMO CONGRESSO DEL PARTITO LIBERALDEMOCRATICO

Video IL PRIMO CONGRESSO DEL PARTITO LIBERALDEMOCRATICO

primo congresso partito liberaldemocraticoPrimo congresso per il Partito Liberaldemocratico: Sebastiano Venier nominato segretario provinciale - Si è svolto a Grosseto il primo congresso del Partito liberaldemocratico: Sebastiano Venier è stato eletto segretario ... grossetonotizie.com

primo congresso partito liberaldemocraticoIl Partito Liberal-democratico elegge come segretario provinciale Matteo Ciaccia - La formazione politica guidata da Marattin prova a radicarsi anche sul territorio modenese, con il primo congresso locale ... modenatoday.it