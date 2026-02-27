Ragazzino di 11 anni rischia di rimanere soffocato da un boccone a scuola a Piscina la prof lo salva

Questa mattina a Piscina, un ragazzino di 11 anni ha rischiato di soffocare durante l’intervallo a scuola. La studentessa, una docente presente in quel momento, si è accorta della situazione e è intervenuta immediatamente per salvarlo. L’episodio si è verificato nella scuola media Carutti di via Calvetti e ha richiesto un intervento rapido per evitare conseguenze più gravi.

Paura nella mattinata di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, nella scuola media Carutti di via Calvetti a Piscina. Un allievo di 11 anni ha rischiato di rimanere soffocato da un boccone di biscotto o merendina che gli è andato di traverso. Quando era in evidente difficoltà una delle insegnanti è intervenuta praticandogli le manovre di disostruzione (quella cosiddetta di Heimlich) e gli ha salvato la vita. Il ragazzino ha tossito fuori il boccone e ha ricominciato a respirare in modo autonomo. I sanitari del 118 Azienda Zero sono arrivati sul posto poco dopo e hanno potuto constatare le buone condizioni del paziente, trasportato in ospedale ma solo a scopo precauzionale, e l'ottimo operato della professoressa, la cui formazione è stata determinante. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Un bambino di 5 anni muore soffocato da un boccone: la tragedia è avvenuta nel CagliaritanoUn bimbo di circa 5 anni è morto, soffocato da un boccone, ieri sera, a Sestu, nella Città metropolitana di Cagliari.

Bimbo di 5 anni muore soffocato da boccone mentre mangia in casa: tragedia davanti ai genitori a CagliariI genitori hanno provato ad aiutarlo nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza e i medici poi hanno tentato di rianimare il bambino per oltre 40 minuti...

