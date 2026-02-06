Il ' tempio' del padel a Marina di Ravenna | inaugurato l' Heroe’s Sport Center

Domenica a Marina di Ravenna è stato inaugurato il nuovo Heroe’s Sport Center, un polo dedicato al padel e ad altri sport. La giornata di presentazione ha segnato l’inizio di una nuova fase per lo sport locale, con la fusione tra il Ravenna Padel Center e l’Heroe’s Marina Sport Center. Ora il centro punta a diventare un punto di riferimento per gli appassionati della zona.

Domenica si è celebrato ufficialmente l'inizio di un nuovo capitolo per lo sport locale con la giornata di presentazione dell'Heroe's Sport Center, l'innovativo polo sportivo nato dalla fusione strategica tra il Ravenna Padel Center e l'Heroe's Marina Sport Center. L'appuntamento, svoltosi presso la sede di Marina di Ravenna, ha sancito la nascita di un network unico sul territorio, capace di unire le forze e le competenze delle realtà di Porto Fuori e Marina. A testimoniare l'importanza dell'iniziativa per la comunità locale è intervenuto il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, che ha visitato il centro per portare il saluto dell'Amministrazione Comunale, sottolineando il valore strategico del fare rete tra le realtà imprenditoriali e sportive del territorio ravennate per offrire servizi di eccellenza ai cittadini.

