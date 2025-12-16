Ponte sullo Stretto la Corte dei conti chiede lo stop | Il Governo si fermi iter in contrasto con le norme Ue

La Corte dei conti solleva dubbi sull'iter del Ponte sullo Stretto, chiedendo al Governo di fermarsi. Secondo l'ente di controllo, il progetto sarebbe in contrasto con le norme dell'Unione Europea, riaccendendo il dibattito sulla fattibilità e la legittimità dell'opera.

L’iter avviato dall’esecutivo per la realizzazione del ponte sullo Stretto finisce nuovamente nel mirino della Corte dei conti. I magistrati contabili, con una delibera appena pubblicata, mettono in discussione la legittimità del percorso amministrativo e contrattuale seguito dal governo Meloni, segnalando violazioni delle norme europee sugli appalti e il rischio concreto di procedure di infrazione Ue e contenziosi civili di lunga durata. Una presa di posizione netta che arriva dopo la precedente bocciatura della delibera del Cipess sul finanziamento dell’opera. Secondo la Corte, anche l’atto aggiuntivo che disciplina i rapporti tra il ministero dell’Economia, il Mit e la società concessionaria Stretto di Messina presenta criticità tali da non poter superare il vaglio di legittimità. Thesocialpost.it

