Sicurezza a Paduli Vessichelli | Furti in aumento serve una risposta immediata e condivisa

Negli ultimi tempi, Paduli ha registrato un incremento significativo di furti, con cinque abitazioni colpite in una sola giornata. Vessichelli evidenzia la crescente preoccupazione tra i cittadini e sottolinea la necessità di adottare misure rapide e condivise per garantire la sicurezza del territorio.

«I numerosi furti che purtroppo si sono verificati nelle ultime settimane nel nostro comune, culminati con ben cinque abitazioni colpite nella sola giornata di ieri, destano forte preoccupazione e non possono essere sottovalutati». Così il sindaco di Paduli, Mimmo Vessichelli, interviene sulla situazione legata agli episodi criminosi che stanno interessando il territorio comunale. «Nei prossimi giorni – annuncia il primo cittadino – chiederò un incontro al Prefetto di Benevento per verificare l'attivazione del protocollo del Controllo di Vicinato, uno strumento concreto e già sperimentato in altri comuni, che può rappresentare un valido supporto nella prevenzione e nel contrasto dei reati, favorendo la collaborazione tra cittadini e istituzioni».

