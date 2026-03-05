Sicurezza a Lecco Anghileri AVS | Dopo la tragedia serve integrazione non solo nuovi reati

Nella nostra città, pochi giorni fa, un ragazzo di poco più di vent’anni è rimasto ucciso in seguito a un episodio violento. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e riaccende il dibattito sulla sicurezza in zona. Un rappresentante di AVS invita a concentrarsi sull’integrazione, sottolineando che le soluzioni non si riducono all’incremento dei reati.

Il capogruppo: "I giovani migranti escono dai sistemi di tutela senza documenti, lavoro, casa: la Bossi-Fini ha fallito. Il volontariato lecchese dimostra che l'accoglienza funziona" Pochi giorni fa nella nostra città un ragazzo poco più che ventenne ha perso la vita a causa di un episodio violento. Il colpevole è stato individuato e arrestato dopo pochi minuti dai carabinieri grazie anche al sistema di videosorveglianza dell'amministrazione comunale. Due vite spezzate e un pensiero che va alle famiglie e agli amici di questi ragazzi. A chi fa politica e amministra il compito di capire il contesto e le motivazioni che portano a un episodio così grave e soprattutto mettere in campo tutte le iniziative necessarie perché fatti simili non si ripetano.

Immigrazione: Azione Lecco dubita sull’efficacia del DDL, serve un piano territoriale per accoglienza e integrazione.Lecco, 16 febbraio 2026 – Un acceso dibattito sull'efficacia del disegno di legge sull'immigrazione ha animato l'assemblea di Azione a Lecco.

Meloni: “Sicurezza priorità del governo, reati in calo ma serve fare di più”“Abbiamo lavorato moltissimo sulla sicurezza, chiaramente gli anni di lassismo non sono facili da cancellare”, ha detto il premier, aggiungendo che...