Meloni | Sicurezza priorità del governo reati in calo ma serve fare di più

Durante una conferenza stampa con l’Ordine dei giornalisti, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha evidenziato come la sicurezza resti una priorità del governo. Pur segnando un calo dei reati, ha sottolineato la necessità di continuare ad impegnarsi per migliorare ulteriormente la situazione. L’intervento ha fatto il punto sui progressi e sulle sfide ancora da affrontare nel settore della giustizia e della sicurezza pubblica.

Durante la conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tracciato un bilancio sull'attività del governo in tema di sicurezza e giustizia, sottolineando sia i risultati ottenuti sia le sfide ancora aperte. "Abbiamo lavorato moltissimo sulla sicurezza, chiaramente gli anni di lassismo non sono facili da cancellare", ha detto il premier, aggiungendo che "i risultati per me non sono sufficienti: questo è l'anno in cui si cambia passo e si fa ancora di più".

