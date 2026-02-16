Immigrazione | Azione Lecco dubita sull’efficacia del DDL serve un piano territoriale per accoglienza e integrazione

16 feb 2026

A Lecco, Azione critica il DDL sull’immigrazione, sostenendo che un semplice decreto non risolve il problema. La segnalazione arriva dopo che il sindaco ha richiesto un piano locale per l’accoglienza e l’integrazione, ma finora non sono stati definiti parametri chiari. Il partito chiede che le istituzioni lavorino insieme per pianificare meglio l’arrivo di nuovi cittadini.

A Lecco, Azione mette in discussione la legge sull’immigrazione: “Non basta un decreto per gestire il fenomeno”. Lecco, 16 febbraio 2026 – Un acceso dibattito sull’efficacia del disegno di legge sull’immigrazione ha animato l’assemblea di Azione a Lecco. Il partito ha espresso forti riserve, sottolineando come un semplice provvedimento legislativo non sia sufficiente ad affrontare le complessità del fenomeno migratorio e le sfide che esso pone al territorio lombardo. L’incontro ha visto una partecipazione significativa di attivisti e sostenitori, riflettendo una crescente attenzione nazionale alla questione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

DDL immigrazione, Azione Lecco: "Governare con una riforma organica, non con interventi parziali. Serve Agenzia nazionale per le migrazioni"

Il dibattito sulla riforma dell’immigrazione è diventato più acceso dopo che Azione Lecco ha sottolineato l’importanza di una soluzione completa.

Accoglienza migranti, Azione Lecco: "Sistema in crisi da tempo, serve riforma complessiva e commissario straordinario"

Azione Lecco denuncia una crisi ormai strutturale nel sistema di accoglienza dei migranti, sottolineando l’urgenza di una riforma complessiva.

