Iran manifestazione davanti al consolato Usa a Milano | Trump disarmi il regime

Una manifestazione si è svolta davanti al consolato degli Stati Uniti a Milano, esprimendo solidarietà al popolo iraniano. I partecipanti hanno chiesto a Trump di intervenire per disarmare il regime di Teheran, che da tempo utilizza la repressione e la violenza contro i cittadini iraniani. L’evento ha rappresentato un'occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione dei diritti umani in Iran.

Manifestazione a Milano in solidarietà del popolo iraniano, vittima di violenze e di una sanguinaria repressione da parte del governo di Teheran. Secondo i media sarebbero state uccise almeno 12mila civili dall'inizio delle proteste contro il carovita e l'esecutivo. "Patrioti iraniani fino alla vittoria. Vi prenderete la vostra nazione con le vostre mani da questo regime anti-nazionale, anti-iraniano, che tiene in ostaggio il Paese da 47 anni", ha detto Mariofilippo Brambilla di Carpiano, presidente dell'Associazione Italia-Iran, durante la manifestazione organizzata davanti al consolato degli Stati Uniti.

