Si schianta con la moto contro un'auto in uscita dal parcheggio di un supermercato | è morto Paolo Sosio

Questa notte a Cunardo, un uomo di 46 anni, Paolo Sosio, ha perso la vita in un incidente. Era in moto quando si è scontrato con un’auto che stava uscendo dal parcheggio di un supermercato. Sosio è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Varese, ma non ce l’ha fatta. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Paolo Sosio è deceduto nella notte in ospedale a Varese. Il 46enne poco prima si era schiantato a Cunardo con la moto contro un'auto che stava uscendo dal parcheggio di un supermercato.🔗 Leggi su Fanpage.it

