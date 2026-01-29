Si schianta con la moto contro un'auto in uscita dal parcheggio di un supermercato | è morto Paolo Sosio
Questa notte a Cunardo, un uomo di 46 anni, Paolo Sosio, ha perso la vita in un incidente. Era in moto quando si è scontrato con un’auto che stava uscendo dal parcheggio di un supermercato. Sosio è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Varese, ma non ce l’ha fatta. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.
Paolo Sosio è deceduto nella notte in ospedale a Varese. Il 46enne poco prima si era schiantato a Cunardo con la moto contro un'auto che stava uscendo dal parcheggio di un supermercato.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Cunardo Motociclo
Si schianta con la moto contro un’auto impegnata in una svolta a Mantova: morto un 29enne
Si schianta in moto contro una sbarra, morto 17enne a Palazzolo sull’Oglio: l’amico chiama i soccorsi
Ultime notizie su Cunardo Motociclo
Argomenti discussi: Si schianta con la moto contro un muro a Imperia, grave 57enne; Si schianta con la Porsche. Niente indennizzo: era positivo alla cocaina; Stati Uniti, aereo con otto passeggeri si schianta al decollo a Bangor; Milano, si schianta nel box con l'auto: morto 79enne. Feriti il nipotino e la moglie che viaggiavano con lui.
Si schianta con la moto contro un’auto in uscita dal parcheggio di un supermercato: è morto Paolo SosioPaolo Sosio è deceduto nella notte in ospedale a Varese. Il 46enne poco prima si era schiantato a Cunardo con la moto contro un'auto che stava uscendo ... fanpage.it
Elicottero si schianta nel campo dell’Aeroclub, la corsa in ospedale della moglie del pilota«Sono in auto, sono partita da Salerno e sto correndo all'ospedale di Benevento perché ho saputo dell'incidente che ha coinvolto mio marito». Così Anna ... ilmattino.it
Si chiamava Paolo Sosio l'uomo di 46 anni deceduto in ospedale a seguito dello scontro tra la sua moto e un'auto lungo la strada provinciale 43 LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/morto-il-motociclista-coinvolto-nellincidente-sulla-provinciale-a-cu - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.