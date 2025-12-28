Si schianta in moto contro un’auto in sosta e muore a 21 anni

Un incidente stradale a Firenze ha causato la morte di un giovane di 21 anni dopo uno schianto tra una moto e un'auto in sosta. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di indagine, mentre un altro ragazzo è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. La città si stringe nel dolore per questa perdita improvvisa, che ricorda quanto la prudenza sulla strada sia fondamentale.

FIRENZE — Una notte di sangue e lamiere ha sconvolto le strade di Firenze, lasciando dietro di sé il tragico bilancio di una giovane vita spezzata e di un altro ragazzo che lotta per la vita in ospedale. Due incidenti distinti, avvenuti a poche ore di distanza, hanno trasformato l'alba fiorentina in un dramma della strada. Tragedia in via Mannelli: muore un 21enne. Il dramma più terribile si è consumato intorno alle 4 del mattino i n via Mannelli, nel quartiere di Campo di Marte. Un giovane di soli 21 anni, che viaggiava in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora al vaglio degli inquirenti.

