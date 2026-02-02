Padova 35enne senegalese prende a calci e pugni una donna in stazione Poi aggredisce gli agenti

Una donna viene presa a calci e pugni in stazione a Padova da un uomo di 35 anni, senegalese. Dopo averla aggredita, l’uomo si scaglia anche contro gli agenti intervenuti sul posto. La scena si svolge in pieno giorno, creando scompiglio tra i presenti. La polizia ha subito arrestato il 35enne, che aveva anche mostrato segni di agitazione e aggressività. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, mentre gli agenti cercano di capire cosa abbia scatenato questa violenta rissa.

Scene di ordinaria follia. Dopo le ultime sparatorie a Milano, ecco che a seminare il panico a Padova ci pensa un senegalese. Quest'ultimo, un 35enne irregolare, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, ha preso a calci e pugni una donna alla stazione ferroviaria. Poi ha aggredito gli agenti, ferendone tre di essi, che con difficoltà lo hanno bloccato e arrestato. Lo straniero, che vanta precedenti per reati di droga, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi e oggetti atti a offendere, invasione di terreni ed edifici, oltre a essere stato condannato per reati contro il patrimonio, è già destinatario di Avviso Orale del Questore, di Ammonimento e della Misura dell'Obbligo di Dimora nel Comune di Padova. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Padova, 35enne senegalese prende a calci e pugni una donna in stazione. Poi aggredisce gli agenti Approfondimenti su Padova Stazione Aggredisce una donna con calci e pugni al volto e poi ferisce tre agenti: arrestato a Padova A Padova, un uomo di 35 anni ha aggredito una donna con calci e pugni al volto. In preda ai fumi dell'alcol devasta l'appartamento e poi prende a calci e pugni gli agenti: 35enne arrestato La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Padova Stazione Argomenti discussi: Padova, prende a pugni in volto una donna poi ferisce tre agenti: arrestato; Picchia una donna in stazione aggredisce i poliziotti, arrestato; Padova prende a pugni in volto una donna poi ferisce tre agenti | arrestato. Violenta aggressione a Padova: 35enne prende a pugni una donna e ferisce tre agentiAggressione shock a Padova, un senegalese di 35 anni ha prima picchiato una donna, poi ha ferito tre agenti: arrestato ... notizie.it Padova, picchia una donna in stazione e aggredisce la polizia: arrestato un 35enneL'uomo, un cittadino senegalese irregolare, arrestato dopo un inseguimento. Avviate le procedure per l’espulsione e il trasferimento in Cpr ... rainews.it Ha preso a calci e pugni in volto una donna e poi ha aggredito un gruppo di agenti che stavano tentando di fermarlo, ferendone tre. Un 35enne senegalese è stato arrestato nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. L'uomo, irregolare e senza fissa dimor - facebook.com facebook

