Si insedia il commissario Mattei | Ci sarà da lavorare voglio incontrare Basile

Oggi si svolge il primo giorno di Piero Mattei a Palazzo Zanca, dove ha preso il posto del sindaco dimissionario Federico Basile come commissario straordinario. Mattei ha dichiarato che ci sarà molto da fare e ha annunciato l’intenzione di incontrare Federico Basile. La sua nomina è valida per i prossimi tre mesi.

Primo giorno a Palazzo Zanca per Piero Mattei, il commissario straordinario che sostituisce il sindaco dimissionario Federico Basile in questi tre mesi. Occhiali scuri, giacca e cravatta e fascia tricolore, l'ex Prefetto scelto dalla Regione per traghettare Messina fino alle elezioni amministrative, è stato accolto dalla segreteria generale Rossana Carruba e dal presidente del consiglio comunale Nello Pergolizzi. A margine del suo insediamento, Mattei si è intrattenuto con la stampa anticipando di voler incontrare l'ex primo cittadino Basile per fare il punto della situazione su ciò che è stato fatto. "Sono qui da poche ore, vedrò cosa sarà necessario fare in previsione anche dei due appuntamenti elettorali del Referendum e delle amministrative di maggio.

Messina, il commissario Piero Mattei si è insediato a Palazzo Zanca VIDEO Se fosse stato un compito facile non avrei accettato, sono qui per prendermi le mie responsabilità. È commosso l'ex prefetto

Si è insediato il commissario straordinario del Comune Piero Mattei MESSINA. Si è ufficialmente insediato stamattina al Comune di Messina, ricevendo la fascia tricolore dal segretario generale Rossana Carrubba, il commissario straordinario Piero Mattei, nominato dalla

