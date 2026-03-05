Si insedia il commissario Mattei | Ci sarà da lavorare voglio incontrare Basile

Da messinatoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge il primo giorno di Piero Mattei a Palazzo Zanca, dove ha preso il posto del sindaco dimissionario Federico Basile come commissario straordinario. Mattei ha dichiarato che ci sarà molto da fare e ha annunciato l’intenzione di incontrare Federico Basile. La sua nomina è valida per i prossimi tre mesi.

Primo giorno a Palazzo Zanca per Piero Mattei, il commissario straordinario che sostituisce il sindaco dimissionario Federico Basile in questi tre mesi. Occhiali scuri, giacca e cravatta e fascia tricolore, l'ex Prefetto scelto dalla Regione per traghettare Messina fino alle elezioni amministrative, è stato accolto dalla segreteria generale Rossana Carruba e dal presidente del consiglio comunale Nello Pergolizzi. A margine del suo insediamento, Mattei si è intrattenuto con la stampa anticipando di voler incontrare l'ex primo cittadino Basile per fare il punto della situazione su ciò che è stato fatto. “Sono qui da poche ore, vedrò cosa sarà necessario fare in previsione anche dei due appuntamenti elettorali del Referendum e delle amministrative di maggio. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Giardini, si insedia il commissario Impastato: "Continuità amministrativa e massima attenzione alle urgenze del territorio"Prime interlocuzioni con uffici e Protezione civile e sopralluogo nell’area portuale per una ricognizione delle criticità infrastrutturali Si è...

I pattinatori Sara Conti e Niccolò Macii: «Ci siamo lasciati: non smettere di lavorare insieme è stata dura, ci salva lo psicologo»Ricordate Sandra Mondaini e Raimondo Vianello? Scaramucce e sguardi complici, ironia tagliente e sorrisi affettuosi.

Una selezione di notizie su Si insedia il commissario Mattei Ci....

Temi più discussi: Domani si insedia al Comune il commissario straordinario Piero Mattei; MESSINA – La Dc da il benvenuto al dr. Piero Mattei, Commissario al Comune; Schifani ha nominato l’ex prefetto Piero Mattei nuovo commissario straordinario al Comune di Messina; Amministrative in Sicilia, si terranno il 24 e 25 maggio. Ballottaggi il 7 e 8 giugno.

mattei si insedia il commissarioMessina, il commissario Piero Mattei si è insediato a Palazzo Zanca VIDEOSe fosse stato un compito facile non avrei accettato, sono qui per prendermi le mie responsabilità. È commosso l’ex prefettoSe fosse stato un ... messina.gazzettadelsud.it

Si è insediato il commissario straordinario del Comune Piero MatteiMESSINA. Si è ufficialmente insediato stamattina al Comune di Messina, ricevendo la fascia tricolore dal segretario generale Rossana Carrubba, il commissario straordinario Piero Mattei, nominato dalla ... letteraemme.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.