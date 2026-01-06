Si fingono finanzieri per rubare soldi e gioielli scoperti e denuciati tre truffatori

I carabinieri di Calatabiano hanno individuato e denunciato tre persone responsabili di una truffa ai danni di una giovane donna e di suo padre. I truffatori si sono presentati come finanzieri per ingannare le vittime e rubare soldi e gioielli. L'intervento delle forze dell’ordine ha consentito di ristabilire la legalità e di mettere fine a questa attività fraudolenta, garantendo la sicurezza della comunità.

I carabinieri della stazione di Calatabiano hanno identificato i tre autori di una truffa messa in atto ai danni di una giovane donna e del padre, entrambi residenti in paese. Si tratta di un 36enne e un 17enne, entrambi residenti a Catania, e di un 21enne di Napoli, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Si fingono finanzieri per rubare soldi e gioielli, scoperti e denuciati tre truffatori Leggi anche: Si fingono militari per spillare denaro e gioielli agli anziani: arrestati truffatori seriali Leggi anche: "Sono il bottino di una rapina": così i truffatori si sono fatti consegnare gioielli e soldi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. MASSIMA ATTENZIONE Due uomini si fingono Carabinieri e convincono una anziana donna ad aprire la porta. Ma una volta in casa si rendono conto che ci sono le telecamere. Questo basta per mandare all’aria i loro progetti. E i due uomini se ne vanno con - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.