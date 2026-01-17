Attenzione La nuova truffa della targa clonata arriva in Italia | Si fingono carabinieri Come riconoscerla
Una nuova truffa si sta diffondendo in Italia, in cui i malintenzionati si spacciano per carabinieri utilizzando targhe clonata. Questa frode, rivolta principalmente agli anziani, si basa su una comunicazione accurata e convincente. È importante conoscere i segnali distintivi di questa truffa per riconoscerla e tutelarsi. Di seguito, vengono illustrati i principali metodi per identificare questa minaccia e prevenire eventuali rischi.
Una truffa agli anziani costruita nei minimi dettagli sta prendendo piede nelle ultime settimane, con un copione studiato per apparire credibile e rassicurante. La strategia fa leva sulla paura, sulla fiducia nelle istituzioni e su un linguaggio che suona familiare, capace di abbassare le difese delle vittime. In pochi minuti, una semplice telefonata può trasformarsi nella perdita di beni preziosi e di ricordi accumulati in una vita intera. Il raggiro si basa su una messinscena accurata, dove ogni passaggio è pensato per non lasciare spazio ai dubbi. Toni sicuri, spiegazioni dettagliate e un’apparente disponibilità ad aiutare contribuiscono a creare un clima di urgenza e affidabilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
