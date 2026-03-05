Si finge paziente e invia foto oscene alla dottoressa arriva la condanna

Un uomo di 53 anni della provincia di Firenze è stato condannato a Rimini per aver inviato immagini oscene a una dottoressa. L’uomo si era finto paziente e aveva inviato le foto con intenti sconosciuti. Il procedimento giudiziario si è concluso con una sentenza di condanna.

L'uomo, che avrebbe utilizzato lo stesso sistema anche con altri medici, aveva iniziato a mandare foto a raffica della sedicente parte malata Un'attrazione morbosa per le dottoresse dietro il comportamento di un 53enne della provincia di Firenze finito a processo a Rimini per aver inviato foto oscene al medico. L'uomo, secondo quanto emerso durante il dibattimento, nel 2023 aveva contattato una dottoressa 5oenne della Valmarecchia attraverso WhatsApp fornendo delle false generalità e spacciandosi per un suo nuovo paziente. I primi messaggi erano dal contenuto normale ma, all'improvviso, la chat aveva preso una piega decisamente diversa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

