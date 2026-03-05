Sì della Camera alla difesa aerea per i paesi del Golfo e aiuti a Cipro Meloni in Aula l' 11

La Camera ha approvato la difesa aerea per i paesi del Golfo e gli aiuti a Cipro. Questa mattina, nel pomeriggio, si è svolta un'informativa in Aula dei ministri degli Esteri e della Difesa, rispettivamente Antonio Tajani e Guido Crosetto, sulla crisi in Medio Oriente. La discussione ha coinvolto le decisioni prese dal governo su tali questioni.

È iniziata da Montecitorio l'informativa dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla crisi in Medio Oriente. Gli interventi arrivano dopo le dichiarazioni della premier Meloni a Rtl stamattina. E le comunicazioni servono a spiegare le mosse dell'Italia davanti alla crisi internazionale iniziata con l'attacco di Usa e Israele all'Iran e la reazione indiscriminata contro diversi paese di Teheran. In particolare i paesi arabi del golfo e Cipro ai quali l'Italia potrà fornire aiuti difensivi. Lo prevede il testo della risoluzione di maggioranza che sarà votata dopo le comunicazioni e lo ha spiegato in Aula Crosetto: "Dobbiamo rivalutare i nostri assetti nella regione e rispondere alle richieste dei Paesi amici in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

