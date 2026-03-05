Meloni | Dall' Italia aiuti in difesa aerea ai Paesi del Golfo

La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Italia non è in guerra e non intende entrare in conflitto. Durante un intervento radiofonico, ha annunciato che il governo fornirà ai Paesi del Golfo aiuti in difesa aerea. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle modalità o alle tempistiche di questo supporto. La dichiarazione è stata rilasciata in una trasmissione di RTL 102.

AGI - "Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando a 'RTL 102.5' della situazione in Medio Oriente. La situazione "preoccupa e direi su diversi fronti. Io sono preoccupata da una crisi sempre più evidente del diritto internazionale degli organismi internazionali. Era prevedibile dopo l'anomalia totale di un membro delle Nazioni Unite" che ha invaso un Paese vicino, ha detto la premier. "Noi abbiamo delle basi militari USA e ci sono delle autorizzazioni tecniche per operazioni non cinetiche, non di bombardamento. Se arrivassero richieste di uso di basi italiane per fare altro, la competenza sarebbe del governo, dobbiamo deciderlo con il Parlamento. 🔗 Leggi su Agi.it

