Crosetto e Tajani alla Camera | sì alla difesa aerea per i paesi del Golfo e Cipro Meloni in Aula l' 11

Alla Camera dei Deputati, i ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, hanno tenuto un'informativa sulla crisi in Medio Oriente. Durante l'incontro, è stato annunciato il sì alla difesa aerea per i paesi del Golfo e Cipro. La presidente del Consiglio sarà in Aula l’11 di questo mese.

È iniziata da Montecitorio l'informativa dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla crisi in Medio Oriente. Gli interventi arrivano dopo le dichiarazioni della premier Meloni a Rtl stamattina. E le comunicazioni servono a spiegare le mosse dell'Italia davanti alla crisi internazionale iniziata con l'attacco di Usa e Israele all'Iran e la reazione indiscriminata contro diversi paese di Teheran. In particolare i paesi arabi del golfo e Cipro ai quali l'Italia potrà fornire aiuti difensivi. Lo prevede il testo della risoluzione di maggioranza che sarà votata dopo le comunicazioni e lo ha spiegato in Aula Crosetto: "Dobbiamo rivalutare i nostri assetti nella regione e rispondere alle richieste dei Paesi amici in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

