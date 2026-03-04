Sanità | sono 104 i candidati alle direzioni generali di 8 fra Asl e istituti di ricerca pugliesi Regione

Sono 104 i candidati che hanno presentato domanda per le posizioni di direzione generale di otto aziende sanitarie e istituti di ricerca in Puglia. La Regione ha reso noto che tutte le candidature sono state regolarmente inoltrate e registrate. Le selezioni riguardano enti del settore sanitario e della ricerca presenti sul territorio regionale. La procedura di valutazione è in corso e sono stati avviati i relativi passaggi ufficiali.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Sono 104 le candidature regolarmente pervenute sulla piattaforma digitale indicata nell'avviso pubblico finalizzato alla manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di direttore generale delle ASL BR, ASL BT, ASL FG, ASL LE, ASL TA, AOU "Ospedali Riuniti" di Foggia, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti ieri. La procedura prevede ora la nomina dei componenti della commissione esaminatrice che è composta da tre membri: uno nominato dall'Agenas, uno dall'Istituto Superiore di Sanità e uno dalla Regione Puglia.