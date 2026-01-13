Dieci giorni immersi nell’arte | alla Fiera di Bergamo si alza il sipario su BAF e IFA

Dal 16 al 25 gennaio, Bergamo ospita due importanti eventi dedicati all’arte. Alla Fiera di Bergamo si tiene Bergamo Arte Fiera (BAF), mentre presso altri spazi si svolge Italian Fine Art (IFA). Oltre 200 espositori rappresentano oltre sei secoli di storia artistica, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto. L’iniziativa coinvolge anche gli studenti del Politecnico delle Arti, con performance e musica dal vivo, creando un percorso culturale completo.

Dal 16 al 18 gennaio in contemporanea Bergamo Arte Fiera (BAF) e Italian Fine Art (fino al 25 gennaio): oltre 200 realtà espositive, più di sei secoli di storia dell'arte e gli studenti del Politecnico delle Arti con un programma di performance e musica dal vivo.

