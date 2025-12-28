Celebrazione in San Petronio Zuppi | Il Giubileo si chiude ma restano aperte le porte delle nostre chiese

Il Giubileo si conclude, ma le porte delle chiese e delle comunità rimangono aperte. Zuppi sottolinea l’importanza di vivere la speranza cristiana in modo concreto e quotidiano, senza clamore. A Bologna, questa riflessione invita a un impegno continuo nel rispetto e nella solidarietà, mantenendo vivo il senso di comunità e di fede anche dopo la fine dell’evento giubilare.

Bologna, 28 dicembre 2025 – "C'è bisogno della speranza cristiana, non urlata ma vissuta. Il Giubileo si chiude, ma restano aperte le porte delle nostre chiese, delle nostre case e delle nostre comunità". Celebrazione per la chiusura del Giubileo in San Petronio. Il video L'omelia del cardinale Matteo Zuppi. Sono queste le parole dell'omelia dell'arcivescovo Matteo Zuppi durante la celebrazione in San Petronio della chiusura diocesana dell'anno giubilare. Alla Messa tantissimi fedeli e i cori di tutte le diocesi. La funzione di è aperta con l'inchino di Zuppi al Crocifisso del Beato Bartolomeo Maria Dal Monte, che per tutto l'anno è stato venerato in cattedrale accanto al battistero.

