Iran Meloni | Non siamo in guerra e non ci entriamo Sulle basi Usa ci atteniamo agli accordi bilaterali

Il governo italiano ha dichiarato che non ci sono piani di entrare in conflitto e che non si stanno considerando azioni militari. La premier ha precisato che l’Italia non ha richieste di intervento e che, riguardo alle basi statunitensi, si atterranno agli accordi bilaterali già in vigore. La posizione ufficiale è stata comunicata durante una conferenza stampa.

«Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico «Non stop news», su Rtl 102.5, rispondendo a una domanda sull'uso delle basi militari americane in territorio italiano per l'offensiva all'Iran. Sulle basi militari americane «mi pare che tutti si stiano attenendo agli accordi bilaterali. La stessa portavoce spagnola ha dichiarato ieri che esiste un accordo bilaterale e che al di fuori di quell'accordo non ci sarà alcun utilizzo delle basi. Vale anche per noi: in Italia abbiamo tre basi militari concesse agli americani in virtù di accordi del 1954 che sono sempre stati aggiornati». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

