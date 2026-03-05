La premier ha dichiarato che l’Italia non è in guerra e non intende entrare in conflitto, mentre la maggioranza si concentra sul rafforzamento della difesa e sul rispetto degli accordi con gli Stati Uniti riguardo alle basi. Inoltre, la premier ha menzionato le possibili ripercussioni economiche per il paese, sottolineando l’importanza di evitare determinati effetti.

“Oggi non abbiamo nessuna richiesta in questo senso e voglio dire che non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico “Non stop news”, su Rtl 102.5, rispondendo a una domanda sull’uso delle basi militari americane in territorio italiano per l’offensiva all’Iran. Un impegno del governo “per rafforzare tempestivamente la capacità di difesa e protezione delle missioni italiane nei teatri operativi del Medio Oriente”. È il senso della risoluzione di maggioranza su cui si sta ragionando e che sarà presentata in Parlamento come strategia dell’Italia davanti all’escalation militare in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Meloni: non siamo in guerra e non ci entriamo. La maggioranza: rafforzare difesa, rispetto accordi sulle basi Usa

La situazione è drammatica. Il conflitto in Medio-Oriente rischia di allargarsi con conseguenze imprevedibili. Così di buon mattino la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riunisce i suoi ministri a Palazzo Chigi e decide che serve un passaggio parlamentare - facebook.com facebook