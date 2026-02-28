Arriva in auto fino a via Tavo ma doveva essere ai domiciliari | arrestata e di nuovo confinata in casa

Una donna è stata arrestata dai carabinieri mentre si trovava in via Tavo, nonostante fosse sottoposta agli arresti domiciliari. La stessa non avrebbe dovuto lasciare la propria abitazione, ma è stata comunque trovata lontano da casa. Dopo l’arresto, è stata nuovamente confinata in casa. L'intervento dei militari ha portato alla sua immediata detenzione.

Era lontana da casa quando i carabinieri l'hanno individuata in via Tavo, ma la donna da casa non si sarebbe dovuta muovere dato che era ai domiciliari. Per questo una 46enne è stata arrestata in flagranza di reato. La donna al momento dei fatti era alla guida ed è stato proprio durante i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Torna a casa e trova i carabinieri, ma doveva restare ai domiciliariLa vigilanza sui soggetti sottoposti a misure cautelari, per garantire vengano rispettati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, rientra tra le... Ai domiciliari ma fuori casa: uno guidava l'auto, l'altro irreperibileDue denunce per evasione, sanzioni per migliaia di euro dopo le ispezioni in diversi locali pubblici e 15 denunce per guida in stato di ebbrezza: è...