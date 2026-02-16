Accademia Filarmonica | sul palco del Palcultura arriva Sogno di una notte di mezza estate
Per l'Accademia Filarmonica di Messina in scena, domenica 22 febbraio alle ore 18 al Palacultura, Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare. Sul palco: Cristiano Arsì, Serena Borelli, Andrea Carpiceci, Gabriel Durastanti, Martina Grandin, Eleonora Mancini, Alessandro Moser, Michelangelo Raponi, Alice Staccioli. Margot acting school coro; Sara Ferrandino & Federico De Antoni pianoforte, adattamento e regia Valentina Cognatti, aiuto regia Martina Grandin, scene Michelangelo Raponi; costumi Fiorella Mezzetti. Produzione Margot Theatre. Biglietti: Intero 22 euro; ridotto (Under 30) 16,50 euro; ridotto (Under 18) 11,50 euro.🔗 Leggi su Messinatoday.it
"Sogno di una notte di mezza estate" a Palazzo Fazio
Domenica sera a Capua, il teatro prende vita con lo spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate”.
'Cenerentola', un balletto da favola arriva sul palco del Comunale per una della fiabe più amate
Il balletto 'Cenerentola' torna sul palco del Comunale per regalare una magica interpretazione della celebre fiaba.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L'Accademia Filarmonica apre le sue porte; Questo Amore, Angelo Maggi alla Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana; Visite all’Accademia Filarmonica domenica 15 febbraio; André Gallo in concerto per I Sabati all’Accademia.
Filarmonica Romana, Cantico dei Cantici apre stagione da CameraL' Accademia Filarmonica Romana apre la sua stagione da Camera il 6 novembre al Teatro Argentina con il Cantico dei Cantici, capolavoro di Giovanni Pierluigi da Palestrina, in omaggio per il suo ... ansa.it
Il grande talento violoncellistico di Ettore Pagano, accompagnato dal pianista Massimo Spada. Al Teatro Argentina, una serata dell'Accademia Filarmonica Romana interamente dedicata al caleidoscopio della musica per violoncello e pianoforte nel Nove - facebook.com facebook