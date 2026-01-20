Sfregia la fidanzata sul viso con una coltellata | la ragazza riporta danni permanenti

Un uomo di 38 anni ha aggredito la propria fidanzata 21enne a Giaveno, in provincia di Torino, causandole profonde ferite sul volto con un coltello. La vittima ha riportato danni permanenti. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo, che si tradurrà in detenzione in carcere. La vicenda evidenzia la gravità del gesto e le conseguenze sulla vita della giovane donna.

